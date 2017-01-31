Deutsche Bank согласился выплатить в США $425 млн за вывод из РФ $10 млрд

Германский Deutsche Bank согласился выплатить Управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк $425 млн за последствия вывода из России порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Кроме того, британские власти намерены оштрафовать банк на $200 млн за подозрительные финансовые операции, сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его сведениям, речь идет о схеме, которая позволяла клиентам Deutsche Bank скупать ценные бумаги за российские рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке.

Как сообщала ранее газета Süddeutsche Zeitung, германский регулятор подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.