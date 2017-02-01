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Куда направят рубль новые решения ФРС и ЦБ РФ по ставкам
Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX:
- Позиции нашей валюты уже не выглядят такими же устойчивыми, как неделю назад. Курс доллара на валютной секции Московской биржи держится вблизи отметки 60 рублей, евро приближается к 65 рублям. Министерство финансов, которое заявило, что с 1 февраля на открытом рынке начнутся покупки иностранной валюты, немного притормозило укрепление рубля. И это решение властей было предсказуемым.
Конкурентоспособность российских экспортно-ориентированных компаний с удорожанием рубля заметно снизилась. Это привело к падению их доходов и, как следствие, сократило объем налоговых поступлений в госказну. Как мы видим в последние дни, и котировки энергоносителей столкнулись с угасанием восходящего импульса. У Brent едва хватает сил удерживаться в пределах 55 долларов за баррель. При этом, с нашей точки зрения, у североморского эталона прослеживается четкий потенциал для долгосрочного падения. Оптимизма, связанного с инициативой ОПЕК+ сократить добычу, уже недостаточно для продолжения роста.
Не так давно стало известно, что Ливия, к примеру, может нарастить объем добычи в этом году до 1,25 млн баррелей в день. Эта страна за полгода увеличила объемы добычи в три раза до 700 тысяч баррелей в сутки и планирует дальнейшее наращивание за счет иностранных инвестиций в развитие нефтедобычи. Приток зарубежных инвестиций в нефтяную инфраструктуру Ливии уже в ближайшее время может вырасти из-за отмены моратория после снижения беспорядков. Если объемы добычи действительно вырастут на 1,25 млн баррелей в день, это практически сведет на нет все усилия ОПЕК+.
Есть и еще один серьезный повод для беспокойства. Американские нефтяники продолжают наращивать объемы бурения, ожидая, что при президенте Трампе их отрасль получит "карт-бланш" на увеличение экспортных поставок. Уже стало известно, что первые за длительное время нефтяные танкеры со сланцевыми углеводородами были отправлены в Японию. В частности, сегодня вечером будет опубликован отчет Минэнерго США по запасам за прошлую неделю. Если мы увидим их рост на уровне 3 млн баррелей или выше, это заставит котировки Brent откатиться в район 55 долларов и ниже. Курс доллара при этом может вырасти выше 60,50 рубля.
Также в среду вечером ФРС США вынесет свое решение по процентной ставке. В этот раз от регулятора не ожидается сюрпризов - по мнению большинства участников рынка, курс политики останется без изменений. Регулятор только в декабре повысил ставку до 0,75%, и теперь власти захотят отследить эффект от уже принятых мер. К тому же в этот раз не запланировано пресс-конференции главы Федрезерва Джанет Йеллен. С нашей точки зрения, это событие имеет все шансы оказаться "проходным" для рынков.
Еще одним важным событием недели обещает стать решение по ставке от ЦБ РФ, которое запланировано на пятницу. Сейчас ставка держится на уровне 10%. С нашей точки зрения, регулятор пока не будет продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики и оставит все как есть. Объявленные Министерством финансов валютные интервенции в любом случае ослабят курс рубля. А снижение ставки способно дополнительно надавить на нашу валюту, и в итоге ситуация вполне может выйти из-под контроля. Никто не хочет повторения "американских горок" с рублем, аналогичным наблюдавшимся в конце 2015 - начале 2016 года.
До конца недели мы ожидаем продолжения планомерного ослабления рубля. Пара USD/RUB к пятнице может восстановиться в район 61,00, EUR/RUB способна приблизиться к 65,50 - 66,00.
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