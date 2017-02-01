Куда направят рубль новые решения ФРС и ЦБ РФ по ставкам

- Позиции нашей валюты уже не выглядят такими же устойчивыми, как неделю назад. Курс доллара на валютной секции Московской биржи держится вблизи отметки 60 рублей, евро приближается к 65 рублям. Министерство финансов , которое заявило, что с 1 февраля на открытом рынке начнутся покупки иностранной валюты, немного притормозило укрепление рубля. И это решение властей было предсказуемым.

Конкурентоспособность российских экспортно-ориентированных компаний с удорожанием рубля заметно снизилась. Это привело к падению их доходов и, как следствие, сократило объем налоговых поступлений в госказну. Как мы видим в последние дни, и котировки энергоносителей столкнулись с угасанием восходящего импульса. У Brent едва хватает сил удерживаться в пределах 55 долларов за баррель. При этом, с нашей точки зрения, у североморского эталона прослеживается четкий потенциал для долгосрочного падения. Оптимизма, связанного с инициативой ОПЕК+ сократить добычу, уже недостаточно для продолжения роста.

Не так давно стало известно, что Ливия, к примеру, может нарастить объем добычи в этом году до 1,25 млн баррелей в день. Эта страна за полгода увеличила объемы добычи в три раза до 700 тысяч баррелей в сутки и планирует дальнейшее наращивание за счет иностранных инвестиций в развитие нефтедобычи. Приток зарубежных инвестиций в нефтяную инфраструктуру Ливии уже в ближайшее время может вырасти из-за отмены моратория после снижения беспорядков. Если объемы добычи действительно вырастут на 1,25 млн баррелей в день, это практически сведет на нет все усилия ОПЕК+.

Есть и еще один серьезный повод для беспокойства. Американские нефтяники продолжают наращивать объемы бурения, ожидая, что при президенте Трампе их отрасль получит "карт-бланш" на увеличение экспортных поставок. Уже стало известно, что первые за длительное время нефтяные танкеры со сланцевыми углеводородами были отправлены в Японию. В частности, сегодня вечером будет опубликован отчет Минэнерго США по запасам за прошлую неделю. Если мы увидим их рост на уровне 3 млн баррелей или выше, это заставит котировки Brent откатиться в район 55 долларов и ниже. Курс доллара при этом может вырасти выше 60,50 рубля.

Также в среду вечером ФРС США вынесет свое решение по процентной ставке. В этот раз от регулятора не ожидается сюрпризов - по мнению большинства участников рынка, курс политики останется без изменений. Регулятор только в декабре повысил ставку до 0,75%, и теперь власти захотят отследить эффект от уже принятых мер. К тому же в этот раз не запланировано пресс-конференции главы Федрезерва Джанет Йеллен . С нашей точки зрения, это событие имеет все шансы оказаться "проходным" для рынков.

Еще одним важным событием недели обещает стать решение по ставке от ЦБ РФ , которое запланировано на пятницу. Сейчас ставка держится на уровне 10%. С нашей точки зрения, регулятор пока не будет продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики и оставит все как есть. Объявленные Министерством финансов валютные интервенции в любом случае ослабят курс рубля. А снижение ставки способно дополнительно надавить на нашу валюту, и в итоге ситуация вполне может выйти из-под контроля. Никто не хочет повторения "американских горок" с рублем, аналогичным наблюдавшимся в конце 2015 - начале 2016 года.

До конца недели мы ожидаем продолжения планомерного ослабления рубля. Пара USD/RUB к пятнице может восстановиться в район 61,00, EUR/RUB способна приблизиться к 65,50 - 66,00.