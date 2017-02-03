ЦБ сохранил ключевую ставку в 10%

Совет директоров Центробанка на заседании 3 февраля решил сохранить ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с расчетами. В первую очередь это касается инфляции на рынке непродовольственных товаров. Годовые темпы прироста потребительских цен сократились с 5,4 процента до 5,1 процента.

По прогнозу Центробанка, инфляция замедлится до целевого уровня в 4 процента к концу 2017 года.

Также Банк России заявил о росте промышленного производства, в том числе за счет импортозамещения.

На последнем заседании в середине декабря 2016 года ЦБ также оставил процентную ставку без изменений. Регулятор удерживает ставку на уровне 10 процентов с 19 сентября 2016 года, когда она была снижена с 10,5% годовых.