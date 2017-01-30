ФАС возбудила дело против «Мегафона»

ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт ведомства.

«Основанием для возбуждения дела послужило увеличение ПАО «МегаФон» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. 22 ноября 2016 года ПАО «МегаФон» разместило информацию для абонентов о повышении с 12 декабря тарифов на звонки, SMS и интернет без применения опций. Повышение ПАО «МегаФон» тарифов по разным направления составило от 20 до 2200% от ранее установленных тарифов», - указано в сообщении.

Другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали.

Дело назначено к рассмотрению на 6 марта 2017 года.