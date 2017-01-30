Стать «Ветераном труда» в РФ теперь будет сложнее

Так, федеральные органы исполнительной власти смогут разработать дополнительные требования к кандидатам.

«Например, федеральный орган исполнительной власти может предусмотреть, что в отношении руководителей учреждений, предприятий и иных организаций при решении вопроса об их награждении необходимо учитывать выполнение ими требований законодательства Российской Федерации, касающихся соблюдения условий по приему инвалидов на работу», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно действующему законодательству, на звание «Ветеран труда» могут претендовать награжденные орденом или медалью либо же удостоенные почетных званий СССР/РФ и имеющие рабочий стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет. А также граждане, чья трудовая деятельность началась в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, и те, кто имеет трудовой стаж от 40 лет для мужчин и от 35 лет для женщин.