С обильным застоем

Росстат подвел экономические итоги 2016 года. ВВП страны фактически замер на нуле, эксперты предупреждают о начале нового застоя. Без решительных шагов изменить ситуацию будет трудно — отсутствие эффективных антикризисных мер приведет к тому, что реальное повышение уровня жизни россиян произойдет не скоро, а рост экономики останется статистической погрешностью.

В 2016 году российская экономика сократилась на 0,2 процента, ее объем составил 85,88 триллиона рублей. Таковы официальные данные Росстата.

Алексей Улюкаев. «Состояние российской экономики правильнее всего оценивается названием книги одного известного автора — "Околоноля"», — говорил арестованный глава Минэкономразвития

Действительно, дно пройдено, острая фаза кризиса позади. Спад оказался не таким сильным, как ждали власти. Министерство экономического развития предсказывало втрое худший результат — минус 0,6 процента по итогам 2016 года.

Экономика выползла на плато и медленно восстанавливается. На самом деле причин для оптимизма мало — рост в ближайшие годы может оказаться вялым, близким к статистической погрешности. Да, резкого падения уровня жизни не будет (если, конечно, не брать во внимание всевозможных «черных лебедей»), однако и на повышение благосостояния надеяться не приходится. Наступает новый экономический застой — об этом все чаще говорят эксперты. Конечно, дорогая нефть, как всегда, может спасти положение. Новый руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что если котировки сохранятся на текущих уровнях, ВВП подрастет в 2017 году на два процента. Но без решительных шагов преодолеть застой очень трудно, и нефть в этом деле не союзник.

Так, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин выступает за проведение структурных реформ — обновление политической, социальной и экономической системы государства. Без коренных преобразований, считает бывший министр финансов, рост ВВП будет вялым, а доля российской экономики в мировой снизится до минимального значения с момента распада СССР — 2,6 процента. Структурные перемены позволят выйти на устойчивый рост примерно в четыре процента ежегодно, уверены в ЦСР.

Аналитики Sberbank CIB придерживаются похожего мнения: они полагают, что без реформ Россию ждет медленный рост. Если их не проводить, то проблему застоя можно решить путем наращивания совокупного долга с нынешних 100 до 150 процентов ВВП в течение 10 лет.

Есть еще несколько рецептов экономического успеха (Столыпинский клуб, к примеру, предлагает увеличивать государственные инвестиции в инфраструктурные проекты и понизить ставки по кредитам), общая мысль одна: так больше жить нельзя.

Эксперты, принявшие участие в опросе «Ленты.ру», полагают, что экономические показатели 2016 года вполне можно назвать успешными. Некоторые несырьевые отрасли стали полноценными локомотивами роста, тем не менее специалисты обращают внимание на отсутствие перспектив для прорыва. Без изменения модели экономики рост ВВП так и будет колебаться в пределах статистической погрешности.

«Прогноз на 2016 год был более пессимистичный, поэтому с точки зрения правительства итоги вполне приемлемые. Теперь следующий официальный прогноз выглядит уже реалистичнее: восстановление роста и подъем экономики — в режиме санкций или без них.

Особенно сильно в прошлом году возросли показатели в пищевом производстве и военно-промышленном комплексе. В космической и атомной отраслях мы остались в лидерах, увеличиваем долю в высокотехнологичных отраслях — обработке сырья и производстве на территории России. По пищевым продуктам (кроме красного мяса) страна вышла на необходимый уровень продовольственной безопасности и обеспечивает себя отечественными товарами почти полностью,

Прогнозы по росту экономики в 2017 году выглядят реалистичными, хотя это будет не мгновенный рывок, а постепенное наращивание и укрепление существующих позиций. Такой подход, то есть рост базы и инфраструктуры, должен дать положительный эффект на годы вперед, и начало периода благоденствия можно будет заметить уже в 2017-м (если не случится форс-мажор).

Доходы россиян в реальном выражении должны вырасти на процент, что вместе со стабилизацией курса рубля даст эффект спокойствия на среднесрочную перспективу. Но основным драйвером роста будут бюджетники, работники сферы ВПК и обрабатывающей промышленности».

«Предварительные оценки глубины падения ВВП в 2016 году находились в диапазоне 0,5-0,7 процента. Результат, который мы увидели, — это, безусловно, успех и показатель того, что российская экономика проявляет очень высокий уровень адаптивности.

Локомотивом роста в 2016 году послужила металлургия, где мы увидели очень хорошую сырьевую конъюнктуру, агропромышленный комплекс, который продолжил расти за счет увеличения инвестиций на фоне стимуляции импортозамещения, а также военно-промышленный комплекс с крупными государственными заказами.

Российская экономика вполне готова к тому, чтобы продемонстрировать рост в пределах 0,5 процента в 2017 году. Во-первых, скажется эффект низкой базы. Во-вторых, есть вполне реальные предпосылки для улучшения международной ситуации в связи с политикой, реализуемой новой администрацией президента США . При этом существенного роста доходов населения мы в этом году, скорее всего, не увидим, но этот показатель перестанет снижаться».

Сергей Хестанов , советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер»:

«То, что ВВП России в 2016 году сократился меньше, чем ожидалось, — это, конечно, хорошо. Но здесь следует сделать две оговорки.

Во-первых, возможно, что сокращение спада объясняется изменением методики расчета Росстата. Когда статистическое ведомство меняет методику, всегда встает вопрос, насколько адекватно проводится подсчет.

Во-вторых, помимо динамики ВВП следует обратить внимание на такой показатель как розничная торговля. И вот здесь динамика по итогам года неутешительная: снижение на 4-5 процента. Хотя, конечно, это не 15 процентов, как в 2015 году. Примечательно, что в сообщении Росстата вместо розничной торговли отдельно указан показатель "оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования". Этот показатель сократился на 3,6 процента по сравнению со снижением на 8,1 процента в 2015 году. Скорее всего, Росстат смешал разные показатели, чтобы улучшить общую картину.

В 2016 году значительное финансирование получили оборонно-промышленный комплекс и большие проекты вроде Керченского моста — за счет них и получилось, что общий ВВП снизился не так сильно.

Но люди чувствуют, что спад продолжается. Я полагаю, что до восстановления еще далеко. Возможно, к середине III квартала следующего года ВВП переползет в положительную зону, о чем будет громко и неоднократно сказано как о достижении. Но радоваться не стоит. Этот вялый околонулевой рост находится в пределах статистической погрешности. Любые малые значения дают пищу для сомнений. Я не сторонник того, чтобы такие данные оспаривать, но и точно измерить эти показатели очень проблематично».