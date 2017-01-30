Доллар готов упасть ниже 40 рублей, но этому могут помешать

На этой неделе на глобальном финансовом рынке ожидается достаточно много важных событий, которые повлияют на дальнейший курс валют.

Во-первых, это заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США , где вполне вероятно могут быть озвучены жесткие заявления, а возможно, и решения.

Во-вторых, это заседание Банка Англии, который сейчас в достаточно трудном положении - необходимо придерживаться сверхмягкой монетарной политики при достаточно резком повышении инфляции и ускорении экономического роста, что вызвано девальвацией британского фунта.

В-третьих, это заседание российского ЦБ , который может снизить процентную ставку для поддержания экономического роста и потребительской активности. Тем более что рост инфляции невелик.

Еще на этой неделе будет много данных - и по инфляции в различных странах еврозоны, и по рынку труда США, отчет за январь, ну и следует не забывать, что продолжаются новогодние праздники в Китае.

Как будет вести себя рубль? Естественно, мировая финансовая повестка окажет на него влияние, какое - будет зависеть от принятых решений ФРС и ЦБ РФ. Однако прошедшая неделя внесла на внутренний валютный рынок свои коррективы, которые могут радикально повлиять на динамику отечественной валюты - это решения Минфина РФ и возможная отмена санкций со стороны США.

Теперь, с 4 февраля на рынке появится новый игрок - Минфин РФ, вернее ЦБ РФ от имени Минфина будет или покупать валюту, или ее продавать. Конечно, возникает много вопросов в целесообразности данных операций, но мы ее пока оставим.

Главные выводы, которые можно сделать после этого решения - рублю будет очень сложно укрепиться ниже 40 к доллару, так как объем операций, т.е. покупки валюты Минфином при росте цен на нефть будет увеличиваться. Пока он небольшой, исходя из текущих цен на нефть, может составить около 1,3 млрд в месяц, но если цена, допустим, уйдет к 100 долларам за баррель, то объем вырастает в 5-6 раз, а это уже существенно.

Другой фактор - это возможная отмена санкций со стороны США. Это вызовет приличную волну инвестиций в российские активы, а соответственно и спрос на рубль. Поэтому в такой обстановке рубль имеет больше шансов на продолжение роста к доллару и другим валютам, чем на снижение, даже в свете возможного снижения ставки ЦБ РФ. Пока серьезный уровень сопротивления образовался в районе 59 рублей, если рынок его пройдет, то очень быстро рубль может вырасти до 57,5 к доллару.

Еще один вопрос, который сейчас возникает у многих россиян в преддверии летнего сезона отпусков - когда покупать валюту сейчас или ближе к отпуску. Можно сказать, что весна - традиционно хорошие месяцы для рынка нефти и тут можно ждать роста нашей валюты. С другой стороны, в Европе должны состояться ключевые выборы в Нидерландах и Франции, результаты которых могут существенно повлиять на курс евро.