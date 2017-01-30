"Ъ": ЦБ хочет изменить подход к проведению платежей для противодействия хакерам

Банк России намерен изменить действующий подход к проведению платежей в рамках борьбы с хакерами, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Центробанк. Отмечается, что ЦБ разослал руководителям IT-отделов банков письмо, в котором попросил до 10 февраля оценить, в какие сроки они могут внедрить шифрование платежей, направляемых в платежную систему Банка России, на уровне автоматизированной банковской системы (АБС).

Внедрение систем шифрования в АБС банка позволит защищать данные на более раннем этапе, сообщили изданию в ЦБ. "По нашему мнению, это усложнит для злоумышленников условия атак и снизит уровень хищений, - пояснили в пресс-службе Банка России. - Мера предлагается на основе анализа фактов хищений денежных средств у коммерческих банков и учитывает мировой опыт и современные тенденции. Именно такая практика применяется почти во всех крупных платежных системах".

Хищения, которые упоминает ЦБ, - атаки на банки в конце 2015 - начале 2016 года, уточняет газета. Отмечается, что хакеры тогда пытались вывести 2,87 млрд руб., предотвратить удалось хищение 1,67 млрд. Атаки совершались при передаче данных из АБС в АРМ КБР внутри банка.

Банкиры, как уточняет газета, официально комментировать инициативу ЦБ не хотят, поскольку в основном относятся к ней негативно.