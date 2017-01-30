Стать «Ветераном труда» будет сложнее

Министерство труда и социальной защиты предлагает изменить правила получения гражданами звания «Ветеран труда». У федеральных органов исполнительной власти появится право предусматривать дополнительные требования к кандидатам в дополнение к имеющемуся единому списку.

Изменения предлагается внести в действующее положение об учреждении ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда» федеральными органами исполнительной власти. Соответствующее постановление уже подготовлено ведомством.

— Например, федеральный орган исполнительной власти может предусмотреть, что в отношении руководителей учреждений, предприятий и иных организаций при решении вопроса об их награждении необходимо учитывать выполнение ими требований законодательства Российской Федерации, касающихся соблюдения условий по приему инвалидов на работу, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно действующему законодательству, на звание «Ветеран труда» могут претендовать две категории граждан. Во-первых, награжденные орденом или медалью либо же удостоенные почетных званий СССР/РФ и имеющие рабочий стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет. Во-вторых, граждане, чья трудовая деятельность началась в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, и те, кто имеет трудовой стаж от 40 лет для мужчин и от 35 лет для женщин.

Получившие звание «Ветеран труда» автоматически получают ряд льгот. Например, скидку в 50% при оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, бесплатное обслуживание в системе здравоохранения и многое другое.

Предусмотрен и солидный пакет налоговых льгот. Ветеран труда, который имеет в собственности недвижимое имущество, в соответствии с законом «О налогах на имущество физических лиц», освобождается от имущественного налога. Также от уплаты НДФЛ освобождается часть доходов: пенсии и социальные доплаты к ним, материальная помощь, которую выплачивает бывший работодатель, и суммы, потраченные на оплату санаторно-курортного лечения.

В налоговом законодательстве есть возможность переноса остатков имущественных налоговых вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды. Ветеран, подтвердивший право собственности на приобретенную недвижимость или земельный участок, может получить имущественный вычет по произведенным расходам и на уплату процентов по целевому кредиту или займу в размере 2 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Вычеты можно получить за три налоговых периода, предшествующих периоду, в котором был образован переносимый остаток имущественного вычета.

Помимо федерального звания «Ветеран труда» есть и региональные. Уже многие субъекты учредили на своей территории дополнительное ветеранское звание, в названии которого содержится наименование субъекта. Звания могут присваиваться лицам, удостоенным государственных наград соответствующего субъекта Федерации.