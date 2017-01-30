Промышленники ждут доллар по 65 рублей

Промышленным предприятиям, ориентированным на экспорт, сейчас наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 рублей. Такую оценку в беседе с «Известиями» дал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин . На ослаблении курса выиграют и аграрии, а в проигрыше окажутся импортеры оборудования из стран ЕС . Коррекции курса ожидают в ближайшие дни с началом интервенций Центробанка

Российский экспортно ориентированный бизнес станет одним из бенефициаров решения властей возобновить закупки валюты. На прошлой неделе Минфин анонсировал покупку валюты на дополнительные доходы, возникающие при превышении заложенного в бюджете уровня $40 за баррель нефти (с начала года нефть стабильно стоит дороже $50). Эта мера поддержит отечественные компании, рассчитывают в Минпромторге . Чем слабее курс национальной валюты, тем больше выручки в рублях получают экспортеры.

— Минпромторг поддерживает те меры, которые направлены на повышение стабильности и предсказуемости экономических условий, — заявил «Известиям» Глеб Никитин. — Чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения. Оно может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, замедлению роста экспорта.

Первый замминистра также назвал конкретный курс, который выгоден российской промышленности.

— На сегодня более или менее комфортным для наших экспортно ориентированных предприятий является «коридор» в 60–70 рублей. Оптимальный курс сегодня, подчеркиваю, именно с точки зрения промышленности — в районе 65 рублей, — сказал он.

Уже 1 февраля Банк России может начать закупки валюты для Минфина. Ожидания этого уже повысили волатильность на внутреннем валютном рынке, констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . По его оценке, ежедневные объемы покупок ЦБ в феврале будут составлять около $85–90 млн, что не должно создавать масштабного давления на курс рубля. Аналитики Sberbank CIB оценивают возможные объемы интервенций несколько выше — в $100 млн в день.

В прежние годы действия механизма валютных интервенций Центробанка рубль оказывался под давлением. Во время проведения последних закупок валюты весной и летом 2015 года рубль снизился на 4 рубля по отношению к доллару. Тогда ЦБ закупал около $200 млн ежедневно. В связи с переходом к режиму свободного плавания рубля ЦБ отказался от валютных интервенций для поддержания курса, но сохраняет этот инструмент в своем арсенале на случай угроз финансовой стабильности или для пополнения золотовалютных резервов.

Если и в этот раз рубль в результате интервенций подешевеет, больше всех выиграют предприятия добывающей, оборонной, транспортной, строительной отраслей, считает вице-президент « Деловой России Николай Остарков . Преимущества появятся и у экспортеров зерна, которые продают рекордный урожай прошлого года.

— Фактически это поддержка не только экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, но и сырьевого экспорта. Это диверсификации экономики не способствует, — объясняет Николай Остарков. — Производители вооружений выиграют, транспортники. При этом важно понимать, что на экспорте они выиграют, а на закупках иностранного оборудования, комплектующих могут проиграть. Для инвестиционных процессов любой компании скорее важен долгосрочный стабильный курс.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в целом согласен с порядком цифр, названных Минпромторгом. Вместе с тем ослабление рубля до 65 рублей за доллар с нынешних 60, по его мнению, поддержит скорее добывающую отрасль, чем обрабатывающую.

— Как краткосрочная мера решение закупать валюту действительно поддержит промышленность, — отмечает Георгий Остапкович. — Но для обработки возникают риски более дорогих закупок оборудования.

Эксперт напоминает, что в обрабатывающей промышленности сейчас очень высокий износ оборудования и большинству отраслей требуется серьезное техническое перевооружение. В будущем это помогло бы разогнать рост экономики, уверен он.

— Для этих целей было бы эффективнее обеспечить 3–4 года сильного курса рубля, чтобы промышленники смогли закупить качественные импортные средства производства, — уверен Георгий Остапкович.

По итогам прошлого года рост промышленного производства в России составил 1,1%, в 2017-м Минпромторг ожидает роста на 2%. Наибольший вклад вносит по-прежнему добыча полезных ископаемых, из обрабатывающих отраслей ведомство возлагает надежды на химическое и текстильное производства.

​​​​​​​