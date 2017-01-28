Щедрая душа: Россия готова принять сотрудников украинского «Антонова»

Власти России готовы принять и обеспечить всем необходимым конструкторов авиапредприятия «Антонов». Об этом сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин, передает Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших "Ан". Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова », - сказал он во время визита на Воронежское акционерное самолетостроительное общество

Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе . В 1952 году оно переехало в Киев и приступило к разработке военно-транспортных и пассажирских самолетов «Ан».

После Майдана и последующих событий на Украине концерн «Антонов» был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК-Антонов". Было остановлены работы по созданию военно-транспортного самолета Ан-70, самолетам Ан-124 и Ан-140.