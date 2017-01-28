Владельцы стадиона клуба «Челси» предложили Абрамовичу арендовать его на 999 лет

Некоммерческая организация Chelsea Pitch Owners, владеющая стадионом «Стэмфорд Бридж», где играет английский футбольный клуб «Челси», предложила Роману Абрамовичу арендовать арену на 999 лет, пишет газета The Sun. Акционеры Chelsea Pitch Owners подавляющим большинством голосов приняли решение сделать предложение Абрамовичу.

Это предложение позволит российскому предпринимателю, постоянно проживающему в Лондоне, запустить четырехлетнюю программу реконструкции «Стэмфорд Бридж», которая предусматривает увеличение вместимости стадиона с нынешних 41,8 тыс. до 60 тыс. мест.

Однако сам Абрамович, по данным издания, не заинтересован в аренде стадиона. Вместо этого он хочет выкупить «Стэмфорд Бридж», указывает газета.

С другой стороны, акционеры Chelsea Pitch Owners относятся к этим планам Абрамовича с осторожностью, потому что они беспокоятся за судьбу клуба «Челси», если «Абрамович потеряет интерес к команде».

Издание указывает, что Абрамович «полон решимости» добиваться перехода стадиона в свою собственность, и неохотно согласится продлить срок аренды. «И если Абрамович откажется смягчить свою позицию, он может искать альтернативный стадион (для «Челси» - RNS), или даже полностью отказаться от подобных планов», — резюмирует газета.