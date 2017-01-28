Мультимиллиардер Слим обрушил акции NYT неосторожной формулировкой

Мексиканский мультимиллиардер Карлос Слим в пятницу обрушил акции газеты New York Times неосторожной формулировкой, которую журналисты восприняли как объявление о продаже акций издания.

На пресс-конференции в Мехико один из самых богатых людей мира заявил, что якобы выставил на продажу свои акции NYT (по некоторым данным, ему принадлежит 17%).

После этого котировки бумаг New York Times на Нью-Йоркской фондовой бирже просели почти на 2%.

Буквально через несколько минут после заявления Слима его пресс-секретарь и зять Артуро Айуб пояснил, что Слима не так поняли. "Нет (не продаются акции), это была лишь фигура речи", — сказал Айуб.

На этом заявлении акции издания снова начали расти.