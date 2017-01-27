США начнут продавать нефть из резерва

Власти США заключили первые контракты на продажу нефти из своих стратегических резервов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт американского Минэнерго

Чиновники отметили, что сделки будут полностью завершены уже в феврале. В частности, Минэнерго заключило контракты с Shell Trading и Phillips 66 на продажу 6,4 миллиона баррелей топлива.

Продажа резервной нефти была предусмотрена в проекте федерального бюджета США, одобренном в декабре 2016 года. В бюджете заложены доходы от продажи почти 190 миллионов баррелей нефти в период 2017-2025 финансовых годов.

В 2015 году в США приняли закон, предписывающий до 2020 года продать нефть из резервов на сумму в два миллиарда долларов. Эти деньги необходимы для реализации программы модернизации стратегического нефтяного резерва.

Стратегический нефтяной запас США был создан по решению конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса. По состоянию на 13 января в четырех хранилищах в Техасе и Луизиане находилось более 695 миллионов баррелей нефти. Хранилища были заполнены на 97 процентов.