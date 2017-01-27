Россияне посчитали приемлемый размер пенсии

В качестве наиболее приемлемого размера пенсии большинство опрошенных россиян (36,5%) назвали сумму в 20-30 тыс. руб., сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия»

Специалисты Российского государственного социального университета (РГСУ) опросили россиян о том, какую пенсию они считают наиболее приемлемой для себя. По результатам опроса, за пенсию в 15-20 тыс. руб. высказались 28,1% респондентов.

При этом примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный заявил, что приемлемый уровень пенсионных выплат — это 10-15 тыс. руб. А 22,7% россиян хотели бы в качестве пенсии получать 30-40 тыс. руб. и более.

Эксперты отмечают, что ожидания многих россиян формируются исходя из текущего среднего размера пенсии.

«Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно», — отметила ректор РГСУ Наталья Починок

Средний размер пенсии в ноябре 2016 года составил 12 428 рублей (36,4 процента от размера средней зарплаты). За год в реальном выражении пенсия уменьшилась на 3,5 процента.