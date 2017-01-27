Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тыс. рублей

Большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей. А ожидания почти трети сограждан не простираются далее 15–20 тыс. То есть фактически на уровне средних выплат людям, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Столь скромные запросы кажутся удивительными, однако эксперты поясняют, что ожидания многих россиян формируются исходя из текущего среднего размера пенсии. Кроме того, большинство людей считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов утраченного заработка.

На просьбу оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии больше всего россиян (36,5%) ответили, что это — 20–30 тыс рублей. Такие данные в ходе опроса получили специалисты Российского государственного социального университета (РГСУ). Второй по популярности (28,1%) ответ — 15–20 тыс. рублей. Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии — 10–15 тыс. рублей. Меньше четверти людей (22,7%) хотели бы получать 30–40 тыс. рублей и более.

Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов поясняет, что на «приемлемость» пенсии влияет ее нынешний средний размер — чуть более 13 тыс. рублей.

О влиянии на оценку ожиданий россиян размера фактической средней пенсии говорит и ректор РГСУ Наталья Починок

— Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно, — отметила она.

При этом эксперты указывают на то, что если посмотреть на оценки через призму коэффициента замещения от нынешних зарплат, то люди ориентируются на достаточно высокий показатель.

Как показал опрос РГСУ, только 15% россиян оценили приемлемый размер пенсии исходя из коэффициента замещения в менее 30% от зарплаты. При этом 20% ориентировались на 40–50%, 19% — на 60–70%, а 36% — и вовсе на 70% заработка.

Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата по стране составляет 36,7 тыс. рублей, соответственно, коэффициент замещения — около 35,7%. При этом власти, устанавливая цели по этому показателю, ориентируются на рекомендации конвенции Международной организации труда. Документ указывает, что коэффициент замещения должен быть не менее 40% от уровня заработной платы (дохода) гражданина в трудоспособный период.

— На фоне размера средней зарплаты по стране ожидания по пенсии в размере 20–30 тыс. рублей выглядят вполне логичными и соответствуют довольно высокому коэффициенту замещения, — полагает Павел Митрофанов.

По его мнению, более детальный анализ ожиданий по разным регионам выявит заметные отклонения от наиболее популярного ответа.

Действительно, коэффициент замещения в различных субъектах может существенно отличаться от среднего показателя по стране. Если взять, к примеру, Москву, то в столице средняя зарплата составляет около 67 тыс. рублей, а средняя пенсия — 14 тыс. И тут возникает парадокс в ожиданиях. Как отмечает Наталья Починок, люди в своей оценке экстраполируют нынешние доходы на размер приемлемой пенсии. В тех регионах, где на заслуженном отдыхе получают 7–8 тыс. рублей, и будущую пенсию оценивают ниже, указывает эксперт.

Частично на ожидания людей оказывает влияние и информация, что в некоторых странах пенсионеры могут получать до 80% от утраченного заработка. Однако, подчеркивает Наталья Починок, не нужно забывать, что в этих государствах, как правило, существует многоуровневая пенсионная система. И большую часть дохода на заслуженном отдыхе люди получают за счет добровольных накоплений. У нас пока люди сомневаются в том, что самостоятельная забота о собственной пенсии может иметь перспективы.

— Мы проводим опрос не первый год. И если прежде мы видели, что люди проявляют интерес к добровольным накоплениям, то за прошедший год число людей, которые хотели бы накопить на пенсию самостоятельно, снизилось вдвое, — рассказывает ректор РГСУ.

Частично это можно пояснить падением реальных доходов. По данным Росстата, за год они снизились чуть более чем на 6%. Однако дело не только в этом, добавляет эксперт.

— В течение двух последних лет пенсионную систему постоянно дергают, объявляя о всё новых и новых изменениях, — отметила Наталья Починок.

Так, помимо моратория на пенсионные накопления, который стал традиционным с 2014 года, последние два года постоянно звучали заявления о новых пенсионных реформах. В частности, представители финансовых властей говорили о внедрении новозеландской системы, которая предполагает, что основную часть пенсионных выплат человек формирует самостоятельно. В итоге остановились на Индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Планируется, что накопления будут выведены из системы обязательного пенсионного страхования. Формировать накопительную часть люди будут квазидобровольно.

— Постоянная смена правил снижает доверие к пенсионным системам и не мотивирует людей к добровольным накоплениям. Для того чтобы люди начали это делать, необходимо, чтобы пенсионная политика была прозрачной и понятной не в краткосрочной перспективе, а в перспективе 20–30 лет, — уверена Наталья Починок.

Пока же готовность участвовать в пенсионных программах люди выражают только на паритетных началах с работодателями. Как рассказали «Известиям» в НПФ «Благосостояние», для которого проводился опрос, исследование показало, что около 50% (49,2%) респондентов выражают заинтересованность в участии в корпоративных программах при условии, что их собственные отчисления на пенсию будут софинансироваться работодателем.

Если посмотреть на результаты государственной программы софинансирования (при условии если гражданин добровольно отчисляет в накопительную часть от 2 до 12 тыс. рублей в год, государство добавляет такую же сумму), то ее нельзя назвать успешной. По данным Пенсионного фонда России, с 2009 года, когда стартовала программа, в целом в России общая сумма сформированных участниками пенсионных средств с учетом государственного софинансирования на начало декабря 2016 года составила 91,8 млрд рублей. Для сравнения: все накопления россиян составляют порядка 5 трлн рублей.

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