Observer: «Генерал Мороз» заставит Украину покупать российский газ

Недостаток газовых резервов и холодная зима вынудят Украину обратиться за помощью к России, пишет обозреватель издания Observer Михаил Кликушин.

Нынешняя зима на Украине, в отличие от двух предыдущих, выдалась холодной, что уже отразилось на уровне резервов газа, имеющихся в распоряжении страны. К началу февраля, полагает автор, объем резервов упадет до отметки в десять миллиардов кубометров газа, причем около восьми из них — так называемый технический газ, необходимый для поддержания давления для транзита.

Таким образом, если температура резко не повысится, что крайне маловероятно, Украина останется без газа к концу февраля — середине марта при самом оптимистичном сценарии, говорится в статье. Это вынуждает Киев искать возможности купить у кого-то недостающие кубометры.

До недавнего времени Украина покупала газ в Европе, расплачиваясь за него деньгами, взятыми в кредит у МВФ . Однако страна уже по уши в долгах, лишь на обслуживание которых в 2017-2020 годах ей необходимо найти порядка 15 миллиардов долларов, указывает автор со ссылкой на подсчеты газеты The Economist. Кроме того, в пик отопительного сезона сомнительно, что европейцы поделятся с украинцами собственными запасами.

Разумеется, Киев может попробовать начать отбор технического газа, пишет Кликушин, однако этот шаг повлечет за собой ответные меры со стороны России, которая ясно дала понять, что не будет смотреть на подобные действия сквозь пальцы. Более того, в этом случае Украина продемонстрирует ЕС свою ненадежность в качестве страны-транзитера.

В настоящее время все стороны — ЕС, Украина и Россия — сходятся во мнении, что закупки Киевом российского газа — дело времени, подчеркивает автор статьи. О том, что Украина готова покупать газ у России и располагает необходимыми для этого средствами, заявлял в январе вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович

Однако даже если Киев согласится закупать российский газ, сделать это будет непросто, так как сперва Украине придется так или иначе договориться с российской стороной об урегулировании ряда вопросов, пишет Кликушин. Во-первых, задолженность Украины по еврооблигациям на три миллиарда долларов. Кроме того, "Газпром" "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже по поводу контрактов на поставку газа из России на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. Основная часть претензий "Газпрома" заключается в невыплате украинской стороной предусмотренных контрактом штрафов за недобор газа по правилу "бери или плати".

Киев не может найти иного выхода из ситуации, кроме закупки газа у России, причем времени на поиск решения становится все меньше. В этой "газовой войне" России помогает "Генерал Мороз", заключает автор.