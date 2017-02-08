Рубль переиграл Минфин

Начавшиеся во вторник закупки валюты в резервы вопреки ожиданиям экономистов не вызвали снижения курса рубля. Несмотря на тревожные прогнозы, российская валюта в ходе биржевых торгов даже укреплялась, а закрылась вблизи уровней открытия. Поддержку рублю, с одной стороны, оказывает нефть. С другой — зависимость курса от внешних факторов в целом снизилась, констатируют эксперты. В ближайшее время курс сохранится вблизи уровней 60–61 рубль за доллар, прогнозируют они, что комфортно для бизнеса и населения.

Минфин объявил о начале закупок валюты вечером 25 января. План ведомства предполагает покупки по 6,3 млрд рублей в валютном эквиваленте ежедневно — то есть около $100 млн. С точки зрения поведения валютного рынка это должно было вызвать ослабление курса: Минфин изымает валюту, а любое сокращение предложения вызывает рост цены на товар — доллар. Вопреки этой логике биржевой курс рубля за две недели даже несколько укрепился: с 59,5 до 59,2 рубля за доллар. Иногда курс даже касался отметки 58.

Сразу после объявления решения валютные аналитики ухудшили свои прогнозы по курсу рубля. В целом они сдвинули свои оценки по курсу в коридор 60–65 рублей за доллар ( Альфа-банк Sberbank CIB ). Однако затем смягчили прогнозы до 60–61 на квартал вперед. Торги вторника, которые проходили в ожидании выхода Центробанка с закупками валюты, не обнаружили слабости рубля. Национальная валюта начала день с отметки 59,15, а закрылась на 59,26.

— В данный момент движение рубля в целом отражает замешательство на рынке по поводу последствий действий властей, — пояснила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова . — Иными словами, вербальные интервенции правительства оказались очень успешными. На практике масштаб закупок Минфина недостаточно велик, чтобы сдвинуть курс до 65–70 рублей за доллар, чего опасается рынок.

Впрочем, рубль мог бы быть еще крепче без операций Минфина, полагает она.

— Можно предположить, что на рубль оказал несколько ослабляющее влияние выход Минфина на рынок и закупка иностранной валюты, — отметила экономист. — С учетом текущей динамики цен на нефть Минфину хорошо будет, если доллар будет в диапазоне 60–61.

Рубль сегодня даже крепче фундаментально обоснованного значения, которое, по экспертному консенсусу РАНХиГС, находится в диапазоне 60–70 рублей. 28 из 100 опрошенных академией экспертов уверены, что при ценах на нефть на уровне $41–60 курс должен равняться 60–70 рублям. Сейчас он выше.

Как поясняет директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков , на такой консенсус помимо объективного фактора платежного баланса влияет еще и психологическое ожидание более низкого курса после его ослабления в 2014-м.

При этом 22 экономиста из консенсуса РАНХиГС считают, что справедливая стоимость американской валюты должна быть на уровне 50–60 рублей.

В целом экономисты отмечают, что влияние внешних факторов на рубль снижается.

— Рубль показал себя как самодостаточная валюта, даже в сложный период падения цен, что в целом придает уверенность в завтрашнем дне, — отметил Николай Калмыков.

При текущих ценах на нефть и нейтральном аппетите к риску на глобальных рынках доллар действительно стоил бы примерно 60–61 рубль, полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . Однако рубль оказался более крепким по сравнению с нефтяными котировками в первую очередь из-за сильного интереса глобальных инвесторов к российскому рынку. Сейчас на мировых рынках преобладает высокий спрос на риск, что способствует притоку капитала в Россию. Это оказывает поддержку рублю в последние недели, пояснил эксперт.

Михаил Поддубский добавил, что степень зависимости курса рубля от мировых цен на нефть не меняется уже достаточно долго. То есть с 2011 года примерно 97% стоимости рубля определяется ценами на нефть.

— Рынок диктует ответ обоснованности и равновесию текущих котировок их изменением. Регулятор хотел прийти к рыночному формированию цены рубля, отпустив его в свободное плавание, что и было достигнуто, — соглашается Роман Серпенинов из Бинбанка

По прогнозам Михаила Поддубского, рубль продолжит следовать за нефтяными котировками в ближайшем будущем, а тренд на укрепление российской валюты сохранится в первой половине этого года.

Однако, предупреждает ведущий аналитик ПСБ, во втором полугодии стоимость доллара всё же войдет в диапазон 60–70 рублей. Но произойдет это не из-за операций Минфина, а из-за повышения волатильности на мировых рынках, которая может быть вызвана ожидающимся повышением учетной ставки ФРС США

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