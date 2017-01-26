Реальные доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году уменьшились на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, передает «Федеральное агентство новостей».

Речь идет о средствах, которые остаются в распоряжении человека после обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен.

Отмечается, что в декабре показатель снизился в годовом выражении — на 6,1%, но вырос в месячном — на 50,5%.

В 2015 году падение реальных доходов составило 3,2% к 2014 году (показатели за 2014 и 2015 годы рассчитывались без учета Крыма и Севастополя). При этом, в декабре был зафиксирован рост на 4,9% в годовом выражении и на 50,6% — в месячном.