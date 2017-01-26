NYT: США готовят проект по сокращению финансирования ООН на 40%

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект распоряжения о сокращении финансирования ООН и других международных организаций Соединенными Штатами, а также о пересмотре некоторых международных договоров, сообщает New York Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

Первый из проектов указов — «Аудит и сокращение финансирования международных организаций» — предусматривает «сокращение по меньшей мере на 40%» США финансирования ООН и прочих международных организаций, соответствующих нескольким критериям. Это организации, которые или дают полное членство Палестинской автономии, либо финансируют проекты, направленные на преодоление санкций против Ирана или КНДР, отмечает газета.

Проект второго указа — «Мораторий на многосторонние соглашения» — содержит предложение по пересмотру всех текущих и возможных договоров, сторонами которых являются несколько государств. Он касается только соглашений, которые «не связаны напрямую с нацбезопасностью, выдачей преступников или международной торговлей».