Рынок труда не вышел из кризиса

В 2016 году почти четверть трудоспособного населения поменяла работу. Причем половина из них сделала это добровольно, а остальные были уволены. Более двух третей из менявших работу смогли трудоустроиться в срок до полутора месяцев. Таковы результаты исследования рынка труда, проведенного компанией «Ромир». В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах и всех типах городов.

Ситуация с работой по итогам минувшего года во многом осталась схожа с 2015 годом. Тогда она резко ухудшилась на фоне кризиса. Отвечая на вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, об отсутствии таковых заявили более половины опрошенных. То есть 59% респондентов как работали, так и продолжают работать на прежнем месте. Это самый низкий показатель за шесть лет наблюдений. Доля поменявших работу также остается на высоком уровне и идентична показателям 2015 и 2013 годов.

— О смене работы в прошлом году заявили 23% респондентов. Причем 12% сказали, что сделали это добровольно, 7% респондентов ответили, что их вынужденный уход с работы был оформлен как «увольнение», а еще 4% участников опроса попали под официальное сокращение. Неработающими в течение последнего полугодия назвали себя 16% участников опроса, — сообщили «Известиям» в «Ромире».

На основании этих данных эксперты холдинга делают вывод о том, что ситуация с занятостью населения в 2016 году не претерпела значимых изменений по сравнению с 2015 годом. Состояние рынка остается стабильно непростым.

— Среди почти четверти населения, то есть тех, кто в последние полгода занимался поиском работы, в течение недели смогли найти новое место 27% опрошенных. От двух недель до полутора месяцев поисками занимались 35% респондентов. Всё еще находятся в поиске 29% россиян из числа потерявших работу. И не ищут новую работу 10% респондентов.

В 2016 году смогли трудоустроиться почти две трети респондентов. Немного выросла только доля тех, кто работу не ищет вовсе.

— Этот показатель был выше только в 2014 году, когда россияне, потерявшие работу в самом начале кризиса, решили отдохнуть, осмотреться и выждать, — сообщили в «Ромире».

Руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова подтвердила, что в минувшем году рынок труда остался практически в том же состоянии, как и в кризисном 2015 году. Эксперт рассказала, в каких профессиональных областях негативные тенденции были наиболее ощутимы.

— Если судить по активности работодателей, то самыми тревожными областями, которые по-прежнему находятся в зоне риска, остаются туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, сфера услуг, особенно страхование. На 15% сократился спрос на домашний персонал, — отмечает Мария Игнатова. — Самые позитивные же тенденции наблюдаются в сферах консалтинга и антикризисного управления, а также сферы HR.

По данным рекрутингового портала, наметилось и незначительное улучшение ситуации: если в прошлом году на одно вакантное место претендовали семь человек, то в этом году уже шесть. Однако, по словам специалистов, сами работодатели отмечают, что ситуация по-прежнему нестабильна: по итогам 2016 года 20% компаний оценивают свое состояние хуже, чем в 2015 году.

О сокращениях персонала за последние полгода заявили 24% опрошенных, что значительно меньше доли аналогичных ответов годом ранее — 39%. В части зарплат наблюдается сходная тенденция. 18% респондентов ответили, что в их компаниях в последние полгода происходили сокращения зарплат. Зарплаты были увеличены в 13% компаний. А 10% респондентов также отметили сокращение или полную отмену соцпакета. О его появлении или расширении упомянули только 2% опрошенных.

Руководитель проектов компании «Эксперты рынка труда» Ольга Глухова рассказала «Известиям», что пока ситуация остается критической. Но специалисты рассчитывают на улучшения в 2017 году.

— Эксперты очень надеются на эту весну, когда могут произойти значительные позитивные изменения на рынке труда и пойдет какое-то позитивное движение. Эти надежды мы связываем с развитием экономики страны и оживлением бизнес-процессов, — подчеркнула Ольга Глухова.