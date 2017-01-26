«Ведомости»: каждый пятый товар IKEA подешевеет на 15-20%

Шведская компания IKEA собирается объявить о снижении цен, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректор сети в России Вальтера Каднара . По информации издания, 1800 видов товара или около 20% ассортимента подешевеют на 15-20%, цены на некоторые товары снизятся на 40%. Значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы.

«Наша цель – долгосрочные инвестиции… Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 году»,— сообщил господин Каднар. По его словам, к 2020 году IKEA хочет добиться роста выручки в 1,5 раза до €50 млрд.

Вальтер Кадран уточнил, что снижение цен — это не кампания и не распродажа, а долгосрочная программа.

Ранее сообщалось о том, что IKEA начала кампанию по отзыву шезлонгов «Мюсингсо» по всему миру, включая Россию. По данным компании, приобретенная до февраля 2017 года мебель имеет повышенную опасность поломки.