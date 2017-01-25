Одна из крупнейших ювелирных компаний России стала банкротом

Московский арбитражный суд принял решение о признании банкротства ювелирной компании «Яшма». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Rambler News Service (RNS)

По словам временного управляющего компании Кирилла Харитонова, восстановление платежеспособности компании невозможно. Также, по словам руководителя, «Яшма» владеет имуществом, которое может быть реализовано для погашения долгов перед кредиторами.