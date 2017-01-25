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Одна из крупнейших ювелирных компаний России стала банкротом
Московский арбитражный суд принял решение о признании банкротства ювелирной компании «Яшма». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Rambler News Service (RNS).
По словам временного управляющего компании Кирилла Харитонова, восстановление платежеспособности компании невозможно. Также, по словам руководителя, «Яшма» владеет имуществом, которое может быть реализовано для погашения долгов перед кредиторами.
Как отмечается в публикации, суд отклонил ходатайство Сбербанка, обращавшегося с просьбой отложить рассмотрение компании о банкротстве по существу. В отношении «Яшмы» открыто конкурсное производство сроком на полгода. В отношении руководства компании «Яшма» 19 декабря 2016 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Как считают следователи, в 2011-2012 годах руководство предприятия, используя преступную схему, не выплатили налогов на сумму около семи миллиардов рублей.
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