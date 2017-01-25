ЦБ может начать игру против рубля в феврале
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Рамблер/новости

ЦБ может начать игру против рубля в феврале

ЦБ может начать игру против рубля в феврале
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Центробанк может начать покупать валюту на рынке в первом квартале на один миллиард долларов в месяц. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трех неназванных российских чиновников.
Подобные действия ЦБ РФ объясняются необходимостью собрать дополнительные доходы в бюджет от превышения прогнозируемого уровня цены на нефть в 40 долларов за баррель.
В январе 2017 года первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявлял, что правительство вместе с ЦБ планирует разработать подходы для снижения долгосрочной волатильности курса рубля. Также Шувалов отмечал, что установившиеся цены на нефть и принятое решение по отказу от траты в 2017 года дополнительных нефтегазовых доходов предоставят ЦБ возможность для покупки валюты на рынке.
В конце 2014 – начале 2015 года российская валюта сильно ослабла по отношению к доллару, однако за 2016 год рубль укрепился на 20%. Среди валют развивающихся стран рубль стал лидером роста, что, по мнению экспертов, негативно сказывается на конкурентоспособности российских экспортеров.
Как отмечается в публикации, министерство финансов России уже на этой неделе может объявить бюджетное правило, предусматривающее направление в резервы дополнительных экспортных доходов бюджета при росте цен на нефть.
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