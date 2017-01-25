Рубль стабилизируется после заявлений Лаврова

Сергея Лаврова в Заявления главы МИДа Госдуме о взаимоотношениях России с США и Китаем оказали поддержку российской валюте. Эксперты утверждают, что слова министра дают надежду на снижение геополитического риска для российских активов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Курс доллара к 13.27 мск повышался на 0,08 рубля — до 59,32 рубля, курс евро — на 0,19 рубля — до 63,75 рубля.

Курс рубля против доллара продолжает стабилизироваться, отыгрывая наступление пика январского налогового периода. Ожидается, что банки должны будут перечислить в бюджет около 700 миллиардов рублей, что поддерживает спрос на валюту РФ.