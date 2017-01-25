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Рубль стабилизируется после заявлений Лаврова
Заявления главы МИДа Сергея Лаврова в Госдуме о взаимоотношениях России с США и Китаем оказали поддержку российской валюте. Эксперты утверждают, что слова министра дают надежду на снижение геополитического риска для российских активов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Курс доллара к 13.27 мск повышался на 0,08 рубля — до 59,32 рубля, курс евро — на 0,19 рубля — до 63,75 рубля.
Курс рубля против доллара продолжает стабилизироваться, отыгрывая наступление пика январского налогового периода. Ожидается, что банки должны будут перечислить в бюджет около 700 миллиардов рублей, что поддерживает спрос на валюту РФ.
Ранее в среду Лавров заявил, что МИД РФ выступает за сотрудничество между Россией, США и Китаем. По его словам, Россия, США и Китай, наряду с Евросоюзом и крупнейшими странами Африки, — это центры экономического роста и финансовой мощи, и политическое влияние этих стран возрастает.
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