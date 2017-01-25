СМИ: в США франшиза ресторанов Pizza Hut подала заявление о банкротстве

Франшиза ресторанов быстрого питания Pizza Hut в США подала заявление о признании банкротом из-за снижения продаж и увеличения расходов, пишет газета Wall Street Journal.

По словам юристов компании WK Capital Enterprises Inc., сеть из 53 ресторанов, которые расположены в штатах Теннесси, Виргиния, Мэн и Северная Каролина, не смогла внести арендную плату за январь.

Юристы также сделали запрос в суде по делам о банкротстве города Уичито в Канзасе о предоставлении займа в размере 400 тысяч долларов. Этот займ позволит сети, где работает 1,4 тысячи сотрудников, продолжать работу во время рассмотрения дела. Кроме этого, адвокаты компании обратились к судье Роберту Нудженту (Robert Nugent) с просьбой разрешить своевременную выплату зарплат сотрудникам.

При этом отмечается, что юристы напрямую не изложили свои намерения о продаже ресторанов.

Представители компании WK Capital Enterprises Inc. пока не предоставили дополнительных деталей о финансовых трудностях франшизы.