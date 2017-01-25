Герману Грефу и Сбербанку предъявлен иск на $750 млн в американском суде

Компания PPF Management, зарегистрированная в американском штате Делавэр, подала в суд Нью-Йорка иск о возмещении ущерба за утерю контроля над предприятием «Павловскгранит», занимающегося добычей щебня. Об этом [сообщают](http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/25/674748-sberbank-gref-amerikanskom-sude) «Ведомости». Истец оценил ущерб в $750- млн, из которых моральный оценен в $500 млн, материальный — $250 млн.

Среди ответчиков по делу указаны Сбербанк, его председатель правления, «Сбербанк капитал», его глава Ашот Хачатурянц, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, «НЭО Центр» и его президент Олег Греф и еще несколько физлиц и юрлиц.

Согласно исковому заявлению, указанные лица вступили в сговор с целью осуществить рейдерский захват «Павловскгранита». До 2009 года основным владельцем предприятия был Сергей Пойманов. С 2008 года предприятие «Павловскгранит» кредитовалось в Сбербанке, однако в 2009 году не смогло его обслуживать.

В результате Сбербанк переуступил права требования задолженности в «Сбербанк капитал», а тот продал доли в «Павловскграните» с молотка. В свою очередь, Пойманов попытался оспорить свои права собственности в суде, но в итоге переуступил их компании PPF Management.

В исковом заявлении также указывается, что в отношении Пойманова была организована «кампания травли и запугивания», в том числе с участием представителей правоохранительных органов. В отношении бизнесмена было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, о злоупотреблении Поймановым полномочиями при перепродаже бетонного завода в Воронеже. В то же время Пойманов был признан банкротом арбитражным судом Московской области. Личный долг бизнесмена оценивается в 3 млрд рублей.

Первые слушания по иску назначено на 20 апреля.