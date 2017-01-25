«Хруничев» заплатит за то, что не взлетело

Госкорпорация «Роскосмос» требует у Центра Хруничева неустойку в 2,173 млрд рублей за срыв контракта по созданию кислородно-водородного разгонного блока (РБ КВТК) для российской ракеты тяжелого класса «Ангара-А5». Работы должны были быть завершены еще в ноябре 2015 года, но изделия нет до сих пор. Впрочем, от этого никто не пострадал: КВТК невозможно использовать без специальной инфраструктуры, которую еще не построили на космодроме Восточный.

Как пояснили «Известиям» в «Роскосмосе», госкорпорация как государственный заказчик была обязана направить головному исполнителю требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом. Это вытекает из требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исковое заявление «Роскосмоса» 17 января было принято к производству Арбитражным судом Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 15 марта 2017 года.

В Центре Хруничева не смогли предоставить оперативный комментарий.

Первоначальная стоимость работ по госконтракту, заключенному Федеральным космическим агентством 26 сентября 2012 года с Центром Хруничева, составила 4,35 млрд рублей. Весь комплекс опытно-конструкторских работ предполагалось завершить к ноябрю 2015 года. Фактически согласно графику финансирования работ в 2012–2014 годах исполнителю были выделены бюджетные средства в размере 3,1 млрд рублей.

По данным, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок, 28 декабря 2016 года были внесены изменения в условия контракта. В графе «Дата окончания исполнения контракта» теперь фигурирует 30 июня 2016 года — это говорит о том, что формально контракт закрыт.

Интересно, что в декабрьских изменениях в условиях контракта появилась строка финансирования работ в размере 815 млн рублей в 2020 году. Соответственно, с высокой долей уверенности можно говорить о том, что завершение работ по этому проекту планируется в настоящее время на конец 2020 года. В этом случае общая сумма работ по проекту РБ КВТК может сократиться до 3,915 млрд рублей.

Одна из возможных причин задержек работ над проектом может быть связана с маршевым двигателем для РБ КВТК, за разработку которого отвечает воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА). В качестве такого двигателя планируется использовать первый отечественный безгазогенераторный жидкостной ракетный двигатель РД0146Д с тягой 7,5 т. Он пока не готов. Но в КБХА отмечают, что уже были проведены огневые испытания в штатных условиях вакуума.

Федеральной космической программой на 2016–2025 годы использование разгонного блока КВТК в связке с ракетой-носителем семейства «Ангара» предусмотрено в составе космического ракетного комплекса (КРК) «Амур» с космодрома Восточный только после 2024 года.

— Таким образом, возможное изменение сроков реализации ОКР КВТК не отразится на выполнении государственных и коммерческих запусков носителей семейства «Ангара», поскольку сейчас для выведения полезной нагрузки используются разгонные блоки «Бриз-М» и ДМ, — отметили в пресс-службе «Роскосмоса».

Согласно техническим требованиям, энергетические возможности нового разгонного блока тяжелого класса на жидком водородно-кислородном топливе должны обеспечивать выведение на геостационарную орбиту космических аппаратов массой 4,5 т и 5 т с космодромов Плесецк и Восточный соответственно. Помимо самого разгонного блока, головной исполнитель работ должен создать наземную техническую инфраструктуру для его подготовки и заправки, а также наземно-измерительный комплекс на космодроме Восточный.

— Задержка сроков создания разгонного блока КВТК не является критичной, так как его использование в настоящее время просто невозможно. На Восточном строительство стартового комплекса для «Ангары» еще не началось, а на космодроме Плесецк отсутствует наземная инфраструктура для использования и эксплуатации этого разгонного блока, — пояснил главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин.