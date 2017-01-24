ЦБ предупредил о монетарном взрыве

«Но это предполагает, что сейчас надо все золотовалютные резервы распродать и создать новый кредит. Я не очень представляю, как в современных условиях это возможно. Иначе мы получим, если мы еще к резервам и несколько триллионов (рублей — Рамблер/новости) докупим ГЦБ (государственные ценные бумаги, номинированные в рублях — Рамблер/новости), это просто приведет к взрыву монетарному», — заявил Дмитриев.

Свое заявление эксперт сделал во время круглого стола «Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост и инфляцию». Кроме того, Дмитриев отметил, что если провести график золотовалютных резервов к наличности, то получится, что «когда для России достаточно высокая обеспеченность золотовалютными резервами к наличности, а для еврозоны и США она будет низкая».

Подобная ситуация, по мнению директора департамента, объясняется тем, что с девяностых годов курс «был управляемым, фиксируемым». Такие меры были необходимы, по его словам, для того, чтобы справиться с инфляцией.

На 1 января 2017 года международные золотовалютные резервы России равнялись 377, 7 миллиардов долларов. С 1 января 2016 года резервы возросли на 9 миллиардов долларов.