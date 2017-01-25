Сергей Суверов, финансовый аналитик:

- Сегодня курс рубля может продолжить укрепляться, чему внутренней причиной станут налоговый период и дорожающая нефть.

Однако есть и внешние причины для этого, среди которых - вербальные заявления не только со стороны Трампа, но и минфина США про сильный доллар как угрозу экономике Нового Света.

Тем не менее, на данный момент можно выделить сразу три причины для беспокойства за рубль.

Во-первых, это угроза валютных интервенций - правительство не заинтересовано в чрезмерном укреплении рубля и в планах стоят валютные интервенции в размере дополнительных нефтяных доходов в бюджет. Участники рынка предполагают, что они составят до 100 миллионов долларов в день. Но о точных сроках пока речи нет.

Второе - мы видим, что число буровых в США близко к многолетним максимумам. Это оказывает серьезное негативное давление на нефть.

И третье - новый президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет отказаться от импорта нефти, что может обрушить рынок. Маловероятно, что такое событие произойдет, конечно. Но рынок все равно будет проявлять беспокойство, что выразится в серьезной волатильности колебаний стоимости на черное золото.

Вчера же курс рубля немного укрепился по отношению к доллару и евро, причиной чему стало некоторое увеличение стоимости нефти и налоговый период. Официальный курс доллара на сегодня, 25 января, составляет 59 рублей 22 копейки (ослабление на 28 копеек). За один евро дают 63,62 рубля (ослабление на 32 копейки).