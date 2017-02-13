Дочь Трампа отругала советника отца за скандал с ее брендом

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка "отругала" ключевого советника ее отца Келлиэнн Конуэй за то, что она втянула марку ее одежды в скандал, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к американскому лидеру.

Собеседник издания пояснил, что Иванка Трамп отругала советника за "то, что она втянула ее марку в скандал, связанный с этикой, и сказала ей никогда больше не упоминать название марки на телевидении".

Конуэй ранее подвергла критике магазины, отказывающиеся от сотрудничества с брендом Ivanka Trump, и призвала американцев покупать вещи этой марки. Однако это могло вызвать конфликт интересов, поскольку президент и его сотрудники не имеют права обслуживать частные интересы родственников президента. Впоследствии советник извинилась перед Дональдом Трампом за продвижение марки. Трамп принял извинения и подтвердил, что "на 100%" поддерживает Конуэй. Ранее президент заявлял, что к его дочери Иванке стали несправедливо относиться, но не призывал прямо покупать одежду ее бренда.

На прошлой неделе сеть американских универмагов Nordstrom отказалась от продаж выпускаемой Иванкой Трамп одежды, сославшись на низкий спрос. При этом СМИ распространили электронное письмо, которое якобы получили все сотрудники сети, в котором отказ связывался с указом президента Трампа о временном ограничении на въезд в США из ряда стран.

Затем об отказе продлять отношения с Иванкой заявила сеть люксовых универмагов Neiman Marcus. Решение также было мотивировано низким спросом на ее продукцию. В среду СМИ сообщили, что сеть TJ Maxx хотя официально не отказывается от продажи одежды Ivanka Trump, убрала рекламу, связанную с этим брендом, вещи ее имени больше не будут представляться на отдельных стендах или полках, как было ранее.