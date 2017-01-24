Сбербанк запустил сервис «Ипотека-онлайн»

Сбербанк запустил сервис , позволяющий подать заявку и получить одобрение ипотечного кредита онлайн, без посещения офиса банка, сообщается в пресс-релизе, поступившем в Рамблер/новости.

Сервис «Ипотека-онлайн» запущен на сайте «ДомКлик». Используя «ДомКлик», клиент может пройти все этапы ипотеки удаленно и приехать в банк всего один раз — на сделку.

Директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев рассказал, что ранее сервис был доступен только партнерам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. "Мы ожидаем, что большинство клиентов, которые обращаются в Сбербанк напрямую, воспользуются онлайн-сервисом", - добавил он. С 15 января в режиме пилота сервисом воспользовались уже более 3 000 клиентов. В 2016 году Сбербанк выдал 475 тысяч ипотечных кредитов.