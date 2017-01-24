Рублю сбавят курс ради пополнения резервов страны

- На выходных прошла встреча комиссии ОПЕК , в обязанности которой входит контроль над имплементацией венских договоренностей о сокращении добычи. Результаты оказались весьма позитивными. С начала года большая часть стран, пообещавших урезать нефтедобычу, это сделали.

Таким образом, венские соглашения выполняются, и в конечном итоге это поможет сбалансировать рынок. Для котировок Brent, а, следовательно, и для курса рубля, эта новость является крайне позитивной.

Стоит также отметить, что у рубля появился еще один повод для роста. Банк России отверг идею управления валютным курсом, и рубль останется "плавающим". Напомним, что ранее на прошлой неделе участников рынка шокировали заявления Игоря Шувалова о том, что ЦБ может вернуться к скупке валюты для выравнивания колебаний рынка и пополнения резервов. Тогда это спровоцировало подъем котировок USDRUB выше отметки 60 рублей впервые за неделю.

И все же попытка вербальной интервенции со стороны первого зампреда Правительства РФ посеяли зерно сомнений среди спекулянтов. Действительно, ЦБ РФ отверг идею корректировки курса посредством скупки зарубежной валюты. Тем не менее, у Центробанка по-прежнему есть потребность в восполнении резервов.

Сейчас они удерживаются в районе 380 миллиардов долларов, при этом регулятор отмечал, что целевой порог для них составляет 500 миллиардов. Это значит, что покупки валюты, хотим мы того или нет, продолжатся. К тому же сейчас курс доллара держится на крайне привлекательных уровнях, особенно если сравнивать с ситуацией прошлого года. В таких условиях пополнение резервов со стороны ЦБ РФ было бы весьма разумным шагом.

К тому же не стоит забывать, что наша экономика ориентирована на экспорт, и высокий курс рубля попросту снижает поступления в бюджет от реализации основных видов сырья - нефти и газа. При дефиците бюджета в 1,8 триллиона рублей это влечет за собой серьезные риски.

На предстоящей неделе курс рубля продолжит реагировать на развитие событий на рынке энергоносителей и заявления первых лиц страны. С нашей точки зрения, пара USDRUB не сможет надолго покинуть привычный для начала года диапазон 59 - 60,5 рубля.

Секрет Фирмы рассказал, что будет делать правительство, когда деньги в Резервном фонде кончатся.