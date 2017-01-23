Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Минстрой определил регионы с самым дешевым жильем
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опубликовало показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в разных регионах страны. На первый квартал 2017 года дешевле всего жилье стоит в Калмыкии, тогда как Москва удерживает первое место по дороговизне на рынке недвижимости. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету».
Согласно данным, которые приводятся в публикации, один квадратный метр в столице стоит 90 тысяч 400 рублей. В Калмыкии один квадратный метр обойдется покупателю в среднем 25 тысяч 200 рублей. В то же время в Ростовской области один квадратный метр в среднем не превышает цены в 36 тысяч рублей, как и на Кубани. В Красноярском крае один квадратный метр жилья обойдется покупателю в 40 тысяч рублей. Однако журналисты подчеркивают, что показатели, утвержденные Минстроем, сильно отличаются от реальных сумм, за которые заключаются сделки на рынке купли-продажи жилья. В столице средняя стоимость одного квадратного метра достигает 200 тысяч рублей. В других регионах реальные цифры также в несколько раз выше. Заниженные суммы, утверждаемые ежеквартально ведомством, нужны не для покупки жилья, а для определения величины субсидий россиянам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Такие граждане, как подчеркивается в статье, могут рассчитывать на помощь от государства. Для выведения конечной суммы в министерстве берут за основу данные Федеральной службы госстатистики (Росстата) о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках и ценах на строительство в каждом из регионов страны и используют понижательный коэффициент министерства экономического развития. В статье подчеркивается, что значительная разница между ценами в разных регионах страны объясняется различиями в социально-экономическом развитии регионов. Для определения цифры учитывается множество факторов: средняя зарплата, ситуация на рынке труда, состояние социальной и технической инфраструктуры. Также на стоимость жилья могут влиять и крупные инвестиционные проекты, реализуемые в регионе. По мнению руководителя компании «ИРН-Консалтинг» Татьяны Калюжновой, предпосылок для нового роста цен на жилья в России на сегодняшний день нет.
Оставить комментарий