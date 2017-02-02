Рублю определили границы снижения курса

- Сегодня возможно небольшое укрепление доллара и еще в большей мере - евро по отношению к рублю. Это продолжение вчерашней динамики торгов второй половины дня, когда доллар на мировых рынках снижался к евро в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США

При этом вряд ли можно уверенно сказать, что после затяжного периода выдерживания ставки ФРС на самом низком уровне будут резкие ее повышения в 2017 году. Хотя даже Дональд Трамп в своей риторике и поддерживает слабый доллар.

"Все другие страны живут за счет снижения курсов своих валют, - заявил он во вторник в ходе встречи с представителями фармацевтических компаний. - Они играют на девальвации, а мы сидим здесь, как кучка идиотов". Я думаю, что все будет зависеть от ситуации в экономике США и в мировой экономике. И в итоге, в лучшем случае, я предполагаю только два повышения ставки.

А это привлечение инвестиций, доходность которых в результате повышается. Для России это вызовет негатив, так как в результате пойдет отток денег с рынков. Поэтому, каким бы повышение ни было, все это не очень благоприятно для нашей валюты и экономики.

Поэтому нам надо снижать свою ставку, чтобы увеличился экономический рост, чтобы кредитовалась экономика. Однако удастся ли удержать инфляцию - вот один из самых главных вопросов. Думаю, рубль нацелят на ослабление. Границы обозначены уже не раз, 60-65 рублей за доллар, предполагаю, что в этом коридоре все и останется.

Вчера же рубль ослаб по отношению к обеим мировым валютам в рамках торгов, определяющих официальный курс. А затем, в ходе стандартной торговой сессии валюта Нового Света начала снижаться по отношению к евро и к рублю.

Официальный курс доллара на сегодня, 2 февраля, составляет 60 рублей 31 копейку (укрепление на 23 копейки). За один евро дают 65,03 рубля (укрепление на 75 копеек).