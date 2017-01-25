В Сбербанке прокомментировали поданный на них в США иск

В Сбербанке отреагировали на информацию о поданном против организации иске в американский суд. Истец обвинил финучреждение в рейдерстве и требует возместить ему ущерб в размере 750 миллионов долларов.

В Сбербанке считают, что судебное разбирательство стало следствием попытки уйти от ответственности со стороны бывшего клиента. Речь идет о Сергее Пойманове — бывшем владельце компании по добыче щебня «Павловскгранит».

«В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной», - заявили в Сбербанке RNS.

Ранее пресса сообщила, что иск в суд штата Делавэр подала компания PPF Management, которой Пойманов передал права на компанию (в тот момент предприятие уже было выставлено Сбербанком на торги из-за долгов).

В качестве ответчиков истец вызвал Сбербанк, а также председатель его правления Германа Грефа, «Сбербанк капитал» и его главу Ашота Хачатурянца, совладелеца Национальной нерудной компании (ННК) Юрия Жукова, «НЭО Центр» и его президента Олега Грефа. Первые слушания по делу назначены на апрель этого года.