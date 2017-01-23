ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Банк "Новация, занимающий 416 место в банковской системе России, лишился лицензии, поскольку проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. "Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами", - сообщает ЦБ.

Банк «Сириус» размещал денежные средства в активы неудовлетворительного качества и недооценивал принятые в связи с этим риски. "Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сообщает ЦБ.

Банк занимал 527 место в банковской системе РФ.

"Тальменка-банк" полностью утратил капитал и также не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк занимал 425 место в банковской системе РФ.