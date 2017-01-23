В Минобороны сравнили масштабы строительства с послевоенным периодом

Объем строительства объектов в интересах Минобороны достиг масштабов, сравнимых с периодом после окончания Великой Отечественной войны. Об этом заявил замглавы ведомства Тимур Иванов в интервью «Коммерсанту», опубликованному в понедельник, 23 января.

«Он [объем строительства] колоссален...: одновременно строится более двух тысяч объектов как специального, так и социального назначения. Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы. Работа ведется от Калининграда до Курил», — рассказал Иванов, отметив, что только за 2016 год построено свыше 2,5 тысяч зданий и сооружений общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров.

В частности, по словам замминистра, в Вилючинске сдан ряд объектов причала и береговой инженерной инфраструктуры, предназначенных для базирования атомных ракетоносцев класса «Борей». Кроме того, в Новороссийске возведены причалы для дизельных подлодок проекта 636, а в Южном военном округе завершено обустройство военных городков двух ракетных бригад, оснащенных комплексами «Искандер-М».

«Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры первых полков РВСН , оснащенных подвижными и стационарными ракетными комплексами "Ярс", закончено обустройство ракетной бригады в Шуе. Продолжаются работы в Арктической зоне», — добавил Иванов.

В возведении объектов для Минобороны участвуют примерно 30 тысяч военнослужащих, а также до 10 тысяч работников субподрядных организаций. При этом темпы строительства объектов, как отметил замглавы ведомства, ускорились. «Сейчас используем блочно-модульную технологию, за счет чего строительство сооружения занимает не более месяца. Применение типовых решений позволяет где-то на 30 процентов сократить сроки проведения проектно-изыскательских работ, в два раза уменьшить срок прохождения государственной экспертизы проектной документации, а также сократить затраты на проведение изыскательских работ не менее чем на 5 миллиардов рублей ежегодно», — сообщил собеседник издания.

По информации «Коммерсанта», поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков.