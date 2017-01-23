ЦБ отозвал лицензию у зарегистрированного в Барнауле Тальменка-банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского Тальменка-банка . Об этом сообщается на сайте регулятора. Причина отзыва в сообщении ЦБ не указывается.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 января 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации... "Тальменка-банк"», — говорится в сообщении.