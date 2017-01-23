ЦБ отозвал лицензию у зарегистрированного в Барнауле Тальменка-банка
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ЦБ отозвал лицензию у зарегистрированного в Барнауле Тальменка-банка

ЦБ отозвал лицензию у «Тальменка-банка»
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского Тальменка-банка. Об этом сообщается на сайте регулятора. Причина отзыва в сообщении ЦБ не указывается.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 января 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации... "Тальменка-банк"», — говорится в сообщении.
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Барнаул Бизнес
Центральный банк России Тальменка-банк
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