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ЦБ отозвал лицензию у зарегистрированного в Барнауле Тальменка-банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского Тальменка-банка. Об этом сообщается на сайте регулятора. Причина отзыва в сообщении ЦБ не указывается.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 января 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации... "Тальменка-банк"», — говорится в сообщении.
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