ЦБ отозвал лицензию у барнаульского банка

Решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, касающихся борьбы с отмыванием нелегальных доходов, а также нормативных актов ЦБ РФ. «Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)... Руководство и собственники ООО "КБ «Тальменка-банк»" не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении.

В соответствие с приказом ЦБ в «Тальменка-банк» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

КБ «Тальменка-банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 января 2017 года он занимал 425-е место в банковской системе России.