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ЦБ отозвал лицензию у барнаульского банка
Центральный банк России отозвал с понедельника, 23 января, лицензию на осуществление операций у барнаульского «Тальменка-банка». Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.
Решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, касающихся борьбы с отмыванием нелегальных доходов, а также нормативных актов ЦБ РФ. «Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)... Руководство и собственники ООО "КБ «Тальменка-банк»" не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении.
В соответствие с приказом ЦБ в «Тальменка-банк» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
КБ «Тальменка-банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 января 2017 года он занимал 425-е место в банковской системе России.
11 января зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что завершение процесса оздоровления банковского сектора займет еще около трех-пяти лет.
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