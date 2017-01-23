Украина снизила запасы газа на 4,2 млрд кубометров с начала отопительного сезона

С начала отопительного сезона, начавшегося 13 октября, и по 21 января 2017 года Украина сократила запасы природного газа в подземных хранилищах на 28,2%, что соответствует 4 150,39 млн куб. м., передает "Интерфакс" со ссылкой на данные "Укртрансгаза".

Всего в январе отбор газа составил 1 404,73 млн куб. м, в декабре – 1 568,64 млн куб. м, в ноябре – 909,42 млн куб. м. Текущий запас природного газа в стране составляет 10 581,64 млн куб. м.

Отмечается, что с 13 октября газ был импортирован в суточном режиме из Словакии (39,432 млн куб. м), Венгрии (1,312 млн куб. м) и Польши (4,132 млн куб. м). Импорт газа со стороны России не осуществлялся с 26 ноября 2015 года.