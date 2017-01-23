СМИ: РАР хочет ввести лицензирование торговли спиртосодержащей продукцией

Росалкогольрегулирование (РАР) направило в правительство России письмо со своими предложениями по дополнительным мерам регулирования оборота спиртосодержащей продукции, пишет в понедельник "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении у газеты письмо.

В частности, по данным издания, в ведомстве считают необходимым ввести лицензирование розничной торговли спиртосодержащей продукцией. Полномочиями на выдачу лицензий предлагается наделить субъекты РФ. Кроме того, в письме предлагается введение лицензирования на все жидкости "двойного назначения".

"Принимая во внимание участившиеся случаи продажи предприятиями торговли спиртосодержащей продукции "двойного назначения", в том числе с использованием торговых (вендинговых) автоматов", рекомендуется "исключить применение "нулевой" ставки акциза для спирта, реализуемого организациям — производителям спиртосодержащей непищевой продукции", — приводит издание текст из соответствующего письма.

Также Росалкогольрегулирование предлагает уравнять акциз на этиловый спирт, который используется в производстве непищевой продукции, со ставками акциза на крепкий алкоголь. Предложения Росалкогольрегулирования касаются и спиртосодержащих лекарственных средств, за исключением тех, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

По данным газеты, если предложения Минздрава и Росалкогольрегулирования будут одобрены правительством, лекарства на спирту не только будут продаваться по рецепту, но и попадут в перечень подакцизных товаров, равно как и всевозможные косметические средства.

Массовое отравление концентратом для принятия ванн "Боярышник", где вместо этилового спирта был метиловый, произошло в Иркутске 17 декабря. Из 123 пострадавших скончались 76 человек. Новых случаев отравления суррогатом в Иркутской области за новогодние праздники не произошло. По факту отравления сотрудниками СУ СК РФ расследуется уголовное дело.