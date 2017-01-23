Правительство отказалось от монополии на алкоголь

В правительстве забраковали идею ввести госмонополию на производство и оборот спирта и алкогольных напитков. Это следует из заключения на предлагавший такую меру законопроект. В начале прошлого года вице-премьер Александр Хлопонин заявлял, что вопрос о госмонополии на спирт прорабатывается совместно с Минфином . Теперь в этом вопросе наступила ясность.

Алексей Диденко и Законопроект о введении госмонополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции внесли в Госдуму в апреле прошлого года депутаты Михаил Дегтярев Антон Ищенко . Документ предполагал, что право на выпуск спиртного, а также на определение необходимых объемов продукта, закупочных и отпускных цен будет иметь только государство. Механизм монополизации депутаты ни в самом законопроекте, ни в пояснительной записке не привели.

В отзыве на законопроект депутатов Госдумы правительство указало, что «установление государственных квот на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции повлечет снижение загрузки производственных мощностей и, как следствие, приведет к росту цен на продукцию и недоступности ее для конечного потребителя».

В правительстве также отметили, что воплощение идеи может оказаться дорогостоящим: для создания сети государственных алкомаркетов потребуется строить или выкупать помещения. При этом бюджет может потерять и существующие доходы.

«Не учтено, что в соответствии с законодательством о налогах и сборах РФ этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция являются подакцизными товарами, налогообложение которых является стабильным источником доходов бюджетов всех уровней», — говорится в правительственном заключении.

Документ заканчивается выводом, что правительство, учитывая изложенное, законопроект не поддерживает.

Дискуссия о введении госмонополии на спирт и алкогольную продукцию в том или ином виде возникает с периодичностью не реже раза в год. Например, в начале прошлого года вице-премьер Александр Хлопонин заявлял, что правительство совместно с Минфином готови​т предложения по введению монополии на рынке спирта.

— У нас есть мировой опыт, нигде в мире государство алкоголь абсолютно в рынок не отпускает, — отмечал тогда Александр Хлопонин.

На фоне массового отравления метиловым спиртом в Иркутской области в конце декабря о монополии на спирт вспомнил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн — правда, он предложил ввести госмонополию на спирт для медицинских и косметических нужд. О необходимости ввести госмонополию на торговлю спиртным в ноябре 2016 года говорил и первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, коммунист Николай Коломейцев . «Заворачивали» идею об алкогольной госмонополии последний раз в марте прошлого года: тогда Госдума отклонила соответствующий законопроект депутатов «Справедливой России»

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечает, что крупнейшим производителем спирта в России и так остается государство.

— «Росспиртпром» производит порядка 75% этилового спирта. В течение года-двух госмонополия на его производство и так состоится, курс на это уже взят, и принимать никаких законопроектов не придется, — отметил Вадим Дробиз.

«Росспиртпром» по организационной форме является ОАО. Компания на 100% принадлежит Росимуществу

По мнению Вадима Дробиза, необходимости госмонополии на оборот спирта и алкогольных напитков нет — государство может полностью контролировать оборот посредством системы ЕГАИС. В ней отображаются все данные о движении алкоголя от производства спирта до продажи бутылки покупателю в розничных магазинах.