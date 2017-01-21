Kurier: потеря российских рынков стала для ЕС «изгнанием из рая»

Россия сумела преодолеть негативные последствия экономических санкций, в то время как поставщики продовольствия из стран Европейского союза продолжают терпеть убытки от контрмер, принятых Москвой, считает обозреватель Kurier Ирмгард Кишко.

По словам журналистки, Россия была "райским рынком сбыта". Отечественный потребитель был готов скупать качественную иностранную продукцию в любых количествах. "Однако эти времена позади, нас изгнали из рая", — цитирует Кишко бывшего торгового советника Посольства Австрии в России Дитмара Фелльнера.

Он полагает, что санкции изменили менталитет российских граждан: "Они стали критичнее и бережливее". И именно поэтому зарубежным фирмам будет не так-то просто вернуться на российский рынок. Дополнительным препятствием для ушедших из страны игроков станет инициированная российскими властями политика импортозамещения, говорится в статье.

Колумнистка австрийской газеты напоминает о том, что в 2013 году Австрия экспортировала в Россию товаров на рекордные 3,5 миллиарда евро. Теперь же экспорт сократился почти в два раза, и в первую очередь от этого страдают фермеры и пищевая промышленность.

В заключение автор статьи выражает надежду, что прежние связи между странами будут восстановлены. "Годы рецессии позади, в 2017 экономика России должна продемонстрировать рост в 1,5%, а недавно в стране зафиксирован исторический минимум инфляции", — пишет журналистка. Позитивные тенденции в экономике, как считает Кишко, будут подкреплены нормализацией отношений с западными странами, что откроет новые перспективы торгового сотрудничества с Россией.