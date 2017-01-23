Силуанов предложил ограничить расчеты наличными

Необходимо подумать о сокращении объема расчетов наличными деньгами, заявил министр финансов Антон Силуанов

"Во многих странах, в том числе Индии, широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами. Это правильно. Это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной", - отметил Силуанов, сообщает "Интерфакс".

В 2013 г. Минфин подготовил законопроект об ограничении суммы оплаты наличными, но документ так и не приняли. В марте 2014 г. замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что все разногласия по законопроекту устранить не удалось. Одной из проблем стал вопрос предоставления гарантий доступной цены безналичных расчетов.

Другой спорный вопрос - обеспечение контроля за исполнением новых требований. Минфин полагал, что этот контроль должна осуществлять Федеральная налоговая служба (ФНС). Одна из последних версий законопроекта предлагала ограничить сумму оплаты наличными до 600 тыс. руб., а в дальнейшем снизить ее до 300 тыс. руб. Минфин настаивал также на введении ограничений по расчетам наличными в отношении всех транзакций, а не только тех, которые можно проверить, как это предлагал ЦБ

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