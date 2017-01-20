Песков о закрытии фабрики «Рошен»: «Компания могла бы продолжать работу»

Акционеры компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, закрывают фабрику в Липецке. Подобные решения находятся в компетенции ее владельцев, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», — подчеркнул Песков.

В самой компании решение о закрытии фабрики в Липецкой области объяснили экономическими и политическими причинами. Как отмечается в сообщении компании, производство на фабрике сократилось втрое с 2013 года.

В руководстве Roshen назвали три возможные причины падения производства: снижение общего уровня покупательной способности населения, запрет Роспотребнадзора на импорт продукции концерна в Россию, давление органов власти в ряде регионов. Как говорится в публикации, полная остановка работы липецкой фабрики намечена на апрель 2017 года. За период с 2014 по 2016 год, согласно отчетом компании, Roshen вывели на Украину 72 миллиона долларов заработка с фабрики в Липецке. Бюджет Украины получил от этой суммы порядка пяти миллионов долларов в виде налогов. В 2016 году Порошенко пытался продать принадлежащие ему акции Roshen, однако эти попытки не увенчались успехом. В итоге Порошенко передал акции в управление траста Ротшильдов.

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