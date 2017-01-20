Порошенко «выгнал на улицу» сотни россиян

По данным издания, в результате работу потеряют около 700 местных жителей. «Скажу только одно слово: «Достали...!» - так прокомментировал ситуацию гендиректор ОАО «ЛКФ «Рошен» Олег Казаков. По его словам, сотрудники фабрики «получали приличную по российским меркам зарплату». Он заверил, что все они получат выходные пособия.

Гендиректор заявил, что уже несколько лет его компания испытывает «прессинг со стороны правоохранительных органов налоговой службы ». Из-за этого, по его словам, объем производства упал с 10-12 тысяч тонн кондитерских изделий до трех тысяч тонн, а персонал сократился с 1800 до 700 человек.

В апреле 2015 года на фабрике проходили обыски, связанные с делом о незаконном возмещении из бюджета РФ налога на добавленную стоимость в размере 180 миллионов рублей. Затем имущество фабрики было арестовано.

Одна из крупнейших в мире кондитерских корпораций Roshen в год выпускает около 450 тысяч тонн продукции. В ее состав входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России. Когда Порошенко участвовал в выборах президента Украины, он обещал, что в случае победы продаст свой главный актив, однако пока этого не произошло. Для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild, однако она до сих пор не смогла найти покупателей. Сам Порошенко оценивает стоимость компании в три миллиарда долларов.