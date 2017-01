Apple резко снизила цены в России

Американская компания Apple снизила российские цены на iPhone 7 и другие устройства на своем официальном сайте . Об этом сообщают Рамблер/новости.

iPhone 7 с 32 ГБ памяти подешевел с 56 990 до 52 990 рублей, а iPhone 7 Plus с таким же объемом памяти стоит 62 990 вместо 67 990 рублей.

iPhone 7 c памятью на 128 ГБ и 256 ГБ в цветах «черный» и «черной оникс» подешевели до 60 990 рублей и 68 990 рублей. iPhone 7 Plus с такой же расцветкой и объемами памяти обойдутся в 70 990 рублей и 78 990 рублей. Также на пять-семь тысяч упали цены на iPhone 6S и iPhone 6S Plus, а iPhone SE на 64 гигабайта подешевел на три тысячи.

Кроме того, цены на планшеты iPad Pro 9,7 снизились на пять-восемь тысяч рублей, а компьютеры Apple в самых полных комплектациях подешевели вплоть до 17 тысяч рублей.