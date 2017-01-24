Шутка об убийстве Трампа разозлила интернет

Комик из Шотландии Брайан Лимми Лимонд опубликовал в своем блоге в Twitter шутку, посвященную инаугурации Дональда Трампа . Твит появился в Сети еще в минувшую пятницу, 19 января, и вызвал недовольство множества пользователей. "С нетерпением жду убийст... Инаугурации Трампа", - написал Лимонд.

Среди читателей комика оказалось довольно много американцев, которые осудили его действия и даже попытались пожаловаться в ФБР . "Чувак, ты, кажется, сошел с ума. Угрозы президенту США - это уголовное преступление", - написал один из них, упомянув в своем твите аккаунт @FBI.

В Сети также появились требования запретить комику въезд в Соединенные Штаты Америки.

"Вы выглядите так, будто приняли кучу наркотиков. Ваше будущее выглядит не очень хорошо", - осудил действия Лимонда один пз подписчиков. Сам комик в грубой форме пригласил Трампа присоединиться к дискуссии. В ответ пользователи предложили экстрадировать Лимонда в США, чтобы затем посадить там в тюрьму.

Однако мужчина проигнорировал волну возмущения и продолжил публиковать оскорбительные твиты в адрес Трампа. На предложение засадить его за решетку Лимонд опубликовал фотографию конвоируемого заключенного, сопроводив ее вопросом: "Этот костюмчик меня не полнит?".