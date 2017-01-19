Россия готовит план по стабилизации рубля

Российске власти намерены совместно с Центробанком выработать общие подходы по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. Установившиеся цены на нефть и решение отказаться от траты дополнительных нефтегазовых доходов дают возможности для покупки валюты на рынке, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов

Накануне аналитики Sberbank CIB написали, что реакция Банка России на заявления чиновников о рисках укрепления рубля для конкурентоспособности отечественной промышленности свидетельствует о том, что ЦБ пока не готов к активным валютным интервенциям и рубль продолжит укрепляться. На прошлой неделе директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев отметил, что курс рубля является плавающим, что позволяет абсорбировать макроэкономические шоки, и Банк России по-прежнему не имеет никакой цели (таргета) по нему.

"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятом решении не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", — сказал Шувалов в интервью агентству Блумберг.

Что касается волатильности рубля, то первый вице-премьер пояснил, что она "бьет по экспортерам, не дает им планировать бизнес". Также он отметил, что Минфин Минэкономразвития и ЦБ обсуждают предложения о системе взаимодействия правительства с Центробанком в случае отклонения цен на нефть от бюджетных уровней.

Сейчас российские власти обсуждают новое бюджетное правило, которое может заработать с 2020 года. Оно предполагает, что если нефтегазовые доходы бюджета окажутся выше тех, которое прогнозировались при среднегодовой цене нефти в 40 долларов за баррель, то излишки будут стерилизоваться в Резервном фонде и ФНБ.

Минфин предлагает утвердить это правило уже в весеннюю сессию Госдумы . При этом ранее Шувалов говорил, что решение по параметрам нового бюджетного правила будет принято только в 2018 году.

Секрет Фирмы узнал у аналитиков, что будет с национальной валютой дальше.